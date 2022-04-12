▲ 【先施母企】偉祿集團進一步鎖定在另外4個加勒比國家進行投資 範圍遍及教育、環保、旅遊

先施 （00244） 母企偉祿集團 （01196） 希望憑藉其於格林納達項目之經驗，進而於加勒比經濟區及拉丁美洲地區 開拓更多投資機遇。集團已經進一步鎖定在另外4個加勒比國家進行投資，即安提瓜及巴布達、聖盧西亞、聖基茨及尼維斯，以及多米尼克。

偉祿集團指，格林納達項目計劃發展成大學城、度假酒店群以及大學校園，預計2至3所國際知名大學將應邀於格林納達設校。

除格林納達項目外，集團一直在各指定加勒比國家及巴拿馬共和國物色合適投資項目並制訂合適商業計劃。與各相關加勒比國家及巴拿馬共和國之當地政府討論並獲得其支持後，集團將確定並開展相關投資項目，務求實現股東回報之最大化，並預計集團將於2022年及2023年間在指定加勒比國家及巴拿馬共和國開展此等項目。

集團正計劃通過投資地方政府批准之BOT（建設－經營－轉讓）項目，於該地區建立可持續發展之清潔能源樞紐。規劃及可行性研究將於今年6月前完成，BOT項目之建設將於今年下半年動工。

另外，集團已經和安提瓜及巴布達政府簽署酒店及物業投資諒解備忘錄，集團將在安提瓜投資興建共計數百套客房酒店，當地政府則允許項目獲得CBI計劃許可， 並給予項目的開發建設各種免稅優惠政策。集團亦考慮接手開發聖基茨之一個度假村發展項目，該項目的一期工程已經完 成，現正進行二期建設。

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編輯:姚卓然