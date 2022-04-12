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【阿里巴巴股價】Daily Journal大幅減持阿里巴巴、第一季持倉腰斬　股價依然上升逾1%

股市 09:33 2022/04/12

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【阿里巴巴股價】Daily Journal大幅減持阿里巴巴　第一季持倉腰斬、重回至去年第三季水平

「股神」巴菲特的黃金拍檔查理·芒格（Charlie Munger）此前一直擔任董事長的Daily Journal將阿里巴巴 （09988） 的持股減半。根據Daily Journal遞交的季度持倉報告顯示，截至3月底止，Daily Journal持有30萬股阿里巴巴ADS（美﹕BABA），較2021年底的60.2萬股，大減一半。

這次減持基本上扭轉了Daily Journal在去年第四季的交易活動，當時其持有的阿里巴巴股份規模由30.2萬股按季增加近一倍。

股價方面，阿里巴巴無懼被減持，今日升1.3%，報99.9元。

股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍，詳情請看【下一頁】

今年以來，阿里巴巴ADS的價格已下跌15%，較去年10月的高位累挫近七成。

截至3月底，Daily Journal的前四大重倉股分別為美國銀行（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）、阿里巴巴及美國合眾銀行（美：USB）。

芒格於3月時公布卸任Daily Journal董事長一職，但保留董事席位，且仍將繼續特別關注其過去參與的事項，包括公司的證券投資組合。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

 

【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元

【股神拍檔】芒格：現時Z世代年輕人更難發達　「分散投資」不再萬無一失

責任編輯：梁浩碩

港股 美股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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