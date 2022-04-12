▲ 【阿里巴巴股價】Daily Journal大幅減持阿里巴巴 第一季持倉腰斬、重回至去年第三季水平

「股神」巴菲特的黃金拍檔查理·芒格（Charlie Munger）此前一直擔任董事長的Daily Journal將阿里巴巴 （09988） 的持股減半。根據Daily Journal遞交的季度持倉報告顯示，截至3月底止，Daily Journal持有30萬股阿里巴巴ADS（美﹕BABA），較2021年底的60.2萬股，大減一半。

這次減持基本上扭轉了Daily Journal在去年第四季的交易活動，當時其持有的阿里巴巴股份規模由30.2萬股按季增加近一倍。

今年以來，阿里巴巴ADS的價格已下跌15%，較去年10月的高位累挫近七成。

截至3月底，Daily Journal的前四大重倉股分別為美國銀行（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）、阿里巴巴及美國合眾銀行（美：USB）。

芒格於3月時公布卸任Daily Journal董事長一職，但保留董事席位，且仍將繼續特別關注其過去參與的事項，包括公司的證券投資組合。

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責任編輯：梁浩碩