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【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格首季阿里巴巴持倉腰斬、難逃損手？　阿里半日曾跌2%

股市 12:20 2022/04/12

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【阿里巴巴股價】Daily Journal大幅減持阿里巴巴　第一季持倉腰斬、重回至去年第三季水平

「股神」巴菲特的黃金拍檔查理·芒格（Charlie Munger）大手減持阿里巴巴（美：BABA）ADS。即使芒格今年2月稱中國企業較美國同業便宜，由他任董事長多年的Daily Journal 最新申報美股持倉，Daily Journal持有30萬股阿里巴巴ADS，較2021年底的60.2萬股，大減一半。Daily Journal阿里巴巴持倉相當於重回去年9月底。

Daily Journal去年第四季單季增持30萬股阿里巴巴ADS，但僅一季間持倉再有大幅變化。以最新市值計，Daily Journal 阿里巴巴持倉仍值3046.5萬美元（約2.4億港元）。

股價方面，阿里巴巴 （09988） 今日早市曾升1.3%，最高見100元，其後轉跌2%，半日報97.45元，成交16億元，表現和交投不及受惠遊戲版號重開的騰訊 （00700）

股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍，詳情請看【下一頁】

芒格：投資中國較巴菲特更放心 批虛擬貨幣如性病、馬斯克諷：芒格曾稱Tesla將崩潰，可見【下一頁】

芒格投資阿里巴巴難逃損手？　依然是四大重倉股

今年以來，阿里巴巴ADS的價格下跌15%，較去年10月的高位累挫近七成。

阿里巴巴ADS去年第4季平均價格約145.6美元，高位見177.7美元，12月低位見111.96美元；今年首季，阿里巴巴1月曾回升至137.41美元，較前一季低位彈22%，但3月市場恐慌最深時低見76.76美元，全季均價115.3美元，較前一季低兩成。

除非Daily Journal買賣時機精準，把握去年12月至今年1月機會，否則難逃從阿里巴巴投資損手。

截至3月底，Daily Journal的前四大重倉股分別為美國銀行（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）、阿里巴巴及美國合眾銀行（美：USB）。

芒格於3月時公布卸任Daily Journal董事長一職，但保留董事席位，且仍將繼續特別關注其過去參與的事項，包括公司的證券投資組合。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元

【股神拍檔】芒格：現時Z世代年輕人更難發達　「分散投資」不再萬無一失

責任編輯：梁浩碩

港股 美股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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