【開市9點半】好淡友激戰恒指21000關　內地出招維穩 VS 外資唱淡

上一篇文章
【ET財經早點1分鐘】美國通脹或創40年高 債息升穿2.8厘 美股低收惟騰訊ADR帶動恒指夜期升298點
好淡友繼續激戰。中港股市轉弱，恒指昨跌至近期橫行區間的底部，即21000點的關鍵水平，中證監再出聲呵護市場，呼籲基金大戶資金入市、企業回購、股東增持等，加上國家新聞出版署重新發布遊戲版號，令重磅遊戲股不用再「卡關」，即刺激騰訊 （00700） ADR急升，高港股收市價4%。
不過，外資仍充滿戒心，美銀指投資中國股市仍為時尚早，預期盈利預測很可能會持續被下調，亦有股神巴菲特戰友芒格為管理人之一的Daily Journal，首季減持阿里巴巴一半持股，至30萬股美股ADS；加上無風險利率美國債息飈升至2.8厘，增加內地走資風險。
1.中證監聯合多部門支持上市公司健康發展 包括鼓勵公司回購、用於股權激勵計劃
2.【遊戲監管】內地遊戲版號終復批、涉45款遊戲 落款日期為4月8日 首批名單未見騰訊網易（第二版）
3.【大行報告】美銀：投資中國股市為時尚早 料GDP與盈利增長明年上半年前難逆轉
5.【環球經濟】ACCA調查：供應鏈中斷、重新執行防疫措施是面臨的最大經濟風險
6.【打工皇帝】霍建寧去年長和總酬金增16%至1.92億 長和掌櫃陸法蘭薪酬縮水3分1、哪董事加最多？
7.【評級機構】惠譽：港銀盈利今年將溫和改善 惟NIM首季料僅維持穩定
8.【業績｜資源股】紫金礦業首季多賺1.44倍至61億人幣 礦產金產量增17%
9.【電子煙股】思摩爾再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股 貨值近56億元
10.【新股IPO】知乎2390孖展暫錄1772萬元 公開發售未足額
港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半