【開市9點半】好淡友激戰恒指21000關　內地出招維穩 VS 外資唱淡

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好淡友繼續激戰。中港股市轉弱，恒指昨跌至近期橫行區間的底部，即21000點的關鍵水平，中證監再出聲呵護市場，呼籲基金大戶資金入市、企業回購、股東增持等，加上國家新聞出版署重新發布遊戲版號，令重磅遊戲股不用再「卡關」，即刺激騰訊 （00700） ADR急升，高港股收市價4%。

不過，外資仍充滿戒心，美銀指投資中國股市仍為時尚早，預期盈利預測很可能會持續被下調，亦有股神巴菲特戰友芒格為管理人之一的Daily Journal，首季減持阿里巴巴一半持股，至30萬股美股ADS；加上無風險利率美國債息飈升至2.8厘，增加內地走資風險。

重點新聞：

1.中證監聯合多部門支持上市公司健康發展 包括鼓勵公司回購、用於股權激勵計劃

2.【遊戲監管】內地遊戲版號終復批、涉45款遊戲 落款日期為4月8日 首批名單未見騰訊網易（第二版）

3.【大行報告】美銀：投資中國股市為時尚早 料GDP與盈利增長明年上半年前難逆轉

4.【中美息差倒掛】中國債息低於美債息 有何影響？

5.【環球經濟】ACCA調查：供應鏈中斷、重新執行防疫措施是面臨的最大經濟風險

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9.【電子煙股】思摩爾再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股 貨值近56億元

10.【新股IPO】知乎2390孖展暫錄1772萬元 公開發售未足額

港股ADR及美股收市情況：

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