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【ET財經早點1分鐘】美國通脹或創40年高 債息升穿2.8厘 美股低收惟騰訊ADR帶動恒指夜期升298點

股市 06:37 2022/04/12

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美國10年期債息升穿至2.8厘再突破3年高位，美滙指數升至99.98水平. 道瓊斯指數收市報34308點，跌413點，跌幅逾1%；納斯達克指數報13411點，跌299點，跌幅逾2%；標準普爾500指數報4412點，跌75點，跌逾逾1%。

美國今晚公布通脹數據，市場預期通脹升至百分之8.4， 再創40年新高。利率期貨市場顯示，加息0.5厘機會高達8成。

油價再跌3% 油股跌航空股升

油價再跌超過百分之3， 中國是全球最大的原油進口國之一，市場憂慮中國兩年來最嚴重的疫情，壓抑對石油需求。

紐約期油在95美元之下，西方石油跌百分之6， 埃克森美孚跌百分之3. 

航空股就受惠油價下跌，達美航空升百分之4， 西南航空升百分之2. 

夜期升298點 騰訊ADR高港4%

夜期大升298點，內地時隔8個月，再度批出遊戲版號，一次過批出45隻遊戲。

雖然未見騰訊遊戲在名單中，但仍刺激騰訊ADR急升，較港股收市價高百分之4；網易高港股百分之5；嗶哩嗶哩更高1成6. 

*危機再加轉機　天然資源投資新格局*

欄名 : ET財經早點1分鐘

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