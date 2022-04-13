【內險股】國壽首季保費收入倒退近3％　平保微升約1％

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內地封城措施鬆綁機會多大？ 分析內地零售股、餐飲股短期可否買入
內險股陸續公佈3月份保費收入，詳情如下：
平保 （02318）
今年1月至3月底期間累計原保險合同保費收入2464.77億元人民幣，按年升1.1％。
國壽 （02628）
今年1月至3月底期間累計原保險保費收入約為3150億元人民幣，按年跌2.7％。
新華人壽 （01336）
今年1月至3月底期間累計原保險保費收入為648.9億元人民幣，按年升2.4％。
財險 （02328）
今年1月至3月底的原保險保費收入1521.39億元人民幣，按年升12.2%。
人保 （01339）
今年1月至3月底人保財險、人保壽險及人保健康的原保險保費收入總計為2323.75億元人民幣，按年升14.2％。
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