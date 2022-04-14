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【內險股】國壽首季保費收入倒退近3％　大部份險企期內保費均錄增長

股市 23:29 2022/04/14

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內險股陸續公佈3月份保費收入，財險人保首首季保費收入升逾一成。

內險股陸續公佈3月份保費收入，詳情如下：

眾安在綫 （06060）
今年首三個月保費收入總額約為3.35億元人民幣，按年增長10.2％。

太保 （02601）
今年1至3月底期間，太保兩間子公司期內累計原保險業務總收入為1487.32億元人民幣，按年增長7.2%。

平保 （02318）
今年1月至3月底期間累計原保險合同保費收入2464.77億元人民幣，按年升1.1％。

國壽 （02628）
今年1月至3月底期間累計原保險保費收入約為3150億元人民幣，按年跌2.7％。

新華人壽 （01336）
今年1月至3月底期間累計原保險保費收入為648.9億元人民幣，按年升2.4％。

財險 （02328）
今年1月至3月底的原保險保費收入1521.39億元人民幣，按年升12.2%。

人保 （01339）
今年1月至3月底人保財險、人保壽險及人保健康的原保險保費收入總計為2323.75億元人民幣，按年升14.2％。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

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A股 港股 中國人民保險集團（01339） 中國財險（02328） 內地保險股

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