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【盈喜盈警】山東黃金預計首季轉賺3.15億人幣　另控股股東解除抵押5.1億股、貨值89億元

股市 23:11 2022/04/11

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【盈喜盈警】山東黃金預計首季轉賺3.15億人幣　另控股股東解除抵押5.1億股、貨值89億元

山東黃金 （01787） 發盈喜，預計首季扭虧為盈，純利3.15億元（人民幣，下同），去年同期蝕3.29億元。此外，山東黃金稱，控股股東山東黃金集團已解除抵押5.096億股山東黃金，目前山東黃金集團未有質押股份。

山東黃金今日跌0.60%至17.48元，以此推算，解除抵押股份貨值89.08億元。

山東黃金稱，公司所屬山東省內礦山自2021年2月初開展安全檢查，導致產能受到較大影響，去年首季出現虧損。山東黃金表示，面對上述情形，公司強化戰略規劃引領，成立12個重點工作專班，全力推進復工達產，全面加強管理，加快推進資源整合。

山東黃金表示，所屬礦山自2021年下半年起，黃金產量逐步提升，隨著產能的恢復，第一季度盈利能力增強。

山東黃金集團2017年起抵押山東黃金持股予工行

控股股東山東黃金集團在2017年起曾將1.6億股山東黃金抵押予工商銀行，隨著山東黃金2018年及2019年的資本公積金轉增股本，抵押股份增至5.096億股。山東黃金接獲控股股東通知已辦理了解除質押手，截至目前，本次解質的股份無後續質押計劃。

山東黃金稱，如控股股東未來進行股份質押，公司將根據相關法律法規要求及時履行信息披露義務。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

港股 山東黃金（01787）

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