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認清主題式投資三大優勢

股市 10:00 2022/04/12

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要在波動市況中處變不驚並不容易，對於主題式投資者而言更甚，因為主題式ETF的風險敝口一般較集中，其表現較易受投資者情緒影響，因此比追蹤大市的投資產品更為波動。下文旨在認識主題式ETF在投資組合中的角色，以助投資者在波幅中處之泰然。

主題式ETF三大優勢

隨著疫情驅使數碼化轉型加速及為日常生活帶來重大改變，投資於「大趨勢」的主題式ETF漸受青睞，並成為投資者捕捉新科技投資潛力的主要投資工具之一。投資者若能認清主題式ETF的特點，或可避免羊群心態。

大多數主題式ETF均投資於長期結構性轉變及新興行業，這些趨勢或行業仍需多年發展才達致成熟。因此，這種投資工具適宜長線投資，而非短線投機。了解到此點後，便會明白主題式ETF可在長期投資組合中發揮的不同作用，包括：

1. 「衛星」配置：主題式ETF可充當「衛星」資產，作為核心／衛星投資策略（Core-Satellite Strategy）的一環，例如在構建股票投資組合時，將部分資產配置到與「大趨勢」相關的主題式ETF，而核心資產則投資於追蹤指數、反映大市表現的ETF，從而提升創造額外回報（Alpha Generation）的潛力。

2. 分散投資：主題式ETF可助減低因過份集中於個別股票而帶來的風險，但由於部分主題式ETF的選股範圍狹窄，故仍需注意其帶有的行業集中風險。投資者可同時投資於沒有相關性（或相關性較低）的主題，以減低行業集中風險。

3. 更全面覆蓋相關主題：屬於同一投資主題的企業通常散佈於不同行業和國家，例如電動車行業就涵蓋分佈多國的上、中、下游企業，包括汽車芯片供應商、充電端製造商，以至銅、鋰和鈷採礦公司。投資者可以透過主題式ETF，便捷廣泛地涉足個別行業中的不同企業，將繁瑣的盡職調查工作留給基金經理。

多元化的主題式ETF市場

香港ETF市場的主題式投資產品選擇多元：目前在本港的161隻ETF（包括槓桿及反向產品）中，有48隻屬於主題式ETF。今年初以來，香港交易所迎來了八隻新上市ETF（見下表），其中包括香港首兩隻元宇宙ETF（均為主動型管理），以及四隻以ESG為主題的ETF。

股票代碼 上市日期 產品名稱
3076 13/1/2022 富邦ICE FACTSET台灣核心半導體指數ETF
3021    13/1/2022 富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
3034 21/2/2022 南方東英元宇宙概念ETF
3136 24/2/2022 恒指ESG增強精選指數ETF
3029 21/3/2022 Global X恒生 ESG ETF
3139 21/3/2022 Global X電動車及電池主動型ETF
3006 21/3/2022 Global X元宇宙主題主動型ETF
3060/9060/83060 23/3/2022 中金碳期貨ETF

從資金流的角度來看，中國科技板塊仍然是今年香港ETF市場最受歡迎的主題，追蹤恒生科技指數的ETF繼續錄得大量資金流入，2022年首季淨流入規模達到70.8億港元，佔期內香港ETF市場淨流入總額的22%。

請瀏覽香港交易所網站了解更多關於香港上市ETF的資訊。

 

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撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所交易所買賣產品主管

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