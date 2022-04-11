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【評級機構】惠譽：港銀盈利今年將溫和改善　惟NIM首季料僅維持穩定

股市 22:59 2022/04/11

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惠譽指港銀盈利今年將溫和改善，惟NIM首季料僅維持穩定。

評級機構惠譽預期，本港銀行盈利與盈利能力今年將溫和改善並逐漸復甦，即使短期壓力持續。不過，惠譽料今年首季港銀業績平平，因手續費相關收入下跌，尤其是在財富管理業務方面。另外，由於截至首季完結前本港僅短息上升，港銀的淨利息收益率（NIM）首季料只維持穩定。

惠譽指出，主要港銀去年純利按年跌7％，很大程度是由於NIM收窄15點子所致。惟相信港銀營運收入今年首季料見底，並於今年餘下時間逐步回升，因NIM可望受息口上升而擴闊。有關因素將更能抵銷年初以來防疫相關限制對港銀所造成的減值幅度上升。至於社交距離措施導致港銀資產質素惡化，惠譽料影響可控，因政府紓困措施延長，將有助抵銷首季負面經濟增長。

惠譽續指，資本化與流動性仍是港銀重要強項，截至去年底止，港銀普通股權一級資本比率（CET1）及存貸比率分別報16％及68％，仍維持穩定水平。風險方面，惠譽認為持續的防疫限制，料將加劇港銀資產質素與營運收入方面之風險。

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