【電子煙股】思摩爾半日再跌近5%　再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股、連日回購近1.5億元卻無助股價

▲ 【電子煙股】思摩爾再遭控股股東億緯鋰能抵押3.4億股 貨值近56億元

電子煙股思摩爾國際 （06969） 發公告指，控股股東億緯鋰能（深：300014）向建設銀行加押1.85億股或3.08%思摩爾，目前建設銀行收到3億股或5%思摩爾作為抵押；此外，億緯鋰能向招商永隆銀行加押1.55億股或2.58%思摩爾，目前億緯鋰能已向招商永隆銀行合共抵押2.7億股或4.49%思摩爾。以昨日收市16.44元推算，本輪加押的3.4億股思摩爾，市值55.90億元。

至中午收市，思摩爾半日再跌4.9%，報15.64元。

思摩爾稱，控股股東億緯鋰能在去年7月7日與建行訂立的授信協議，擬向對方質押手上19.02億股或31.64%思摩爾；同日億緯鋰能與招商永隆訂立信協議，同樣有意質押手上19.02億股或31.64%思摩爾。

不過，思摩爾連續三日回購，卻無助支撐股價。思摩爾分別於4月7、8、11日回購，昨日購回總共302.2萬股，相當發行股本之約0.051%。每股股份平均購買價約為16.5元，總代價約為4,986.9萬元，三日累計回購斥資近1.49億元。

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