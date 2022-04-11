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【知乎攻略】知乎2390回流港股雙重主要上市　五大不可不知？

新股IPO 23:11 2022/04/11

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知乎回流港股雙重主要上市　認購前可關注哪些重點？

環球市況不穩，港股新股市場今年未有起色。不少機構均將今年新股IPO的重頭戲押在中概股身上，認為中概股或會撐起今年港股新股市場。知乎 （新上市編號：02390） 目前已經開始招股，投資者在認購前或可先看以下五大重點。

1. 申請雙重主要上市 有機會納入港股通名單

近來回流的中概股，開始有不少公司嘗試採用雙重主要上市的方式回流本港，是次知乎亦是同樣的情況。要進行雙重主要上市，意味著公司上市在申請流程上與普通IPO一致，不能如第二上市一般，獲得很多上市規則上的豁免。不過，公司在上市後，有機會可獲納入港股通名單。

2. 銷售股份全數為舊股 李開復套現近4億

知乎是次赴港上市，雖然有股份銷售的過程，但其並沒有發行新股，所有2600萬股均是舊股，意味著公司不會從是次全球發售中獲得任何款項。

而是次出售舊股的股東，包括創新工場董事長李開復、啓明創投等前期股東。當中，李開復合共出售750萬股，若以發售價51.8元計算，套現金額超過3.88億元。

3. 收入增長速度加快 惟仍錄淨虧損

知乎去年全年收入增長速度繼續增快，2021年全年收入達29.59億元人民幣，按年增長1.2倍；不過在扣除銷售、營銷、研發、一般及行政等開支後，已經錄得經營虧損13.91億元人民幣，按年擴大1.3倍；期內淨虧損為12.99億元人民幣，按年擴大1.58倍。

公司表示，預期在不久的將來會繼續產生淨虧損及經營現金淨流出，因為公司們將繼續戰略性地產生支出，以建立和擴展其內容生態。

4. 前期投資者包含多間股權投資基金、互聯網科技公司

知乎自2011年成立，在2011年11月至2019年8月期間，合共進行過七輪首次公開發售前的融資，包括創新工場、啓明創投、賽富及今日資本等股權投資基金，以及騰訊 （00700） 、快手 （01024） 以及百度 （09888） 等互聯網科技公司。

當中，騰訊是知乎的資深投資者，目前騰訊持有的股份比重為12.02%，而自全球發售完成後，創新工場仍持7.28%股權，啓明仍持有7.24%股權。

5. 中國最大在線問答社區 月活躍用戶達9960萬

據諮詢機構資料顯示，若以2019年、2020年及2021年的平均移動端月活躍用戶和收入計，知乎是中國最大的在線問答社區，亦是前五大的綜合在線內容社區之一。

以2021年第四季度為例，知乎的平均移動端月活躍用戶達9960萬人，平均每月瀏覽人次達5億，平均每月用戶互動達3.9億次。截至去年底，知乎的累計內容創作者達55百萬人，累計貢獻4.2億條問答內容。

不過，信誠證券聯席董事張智威認為，公司業務雖然增長快速，但仍然處於虧損狀態，建議投資者只宜少注及現金認購。而因公司在美股有上市，預計上市後價格會跟隨美國波動，沒有太大淨係。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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