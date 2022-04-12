【放寬堂食】防疫措施放寬令疫情反彈？　黃傑龍：應勇敢面對　不能再「又開又閂」

▲ 叙福樓集團主席黃傑龍直言，措施不應「又開又閂」，不然「香港經濟像燈膽一樣，也會燒」。（資料圖片）

維持3個多月的晚市堂食禁令，有望在4月21日解禁。嚴謹的防疫措施終於放寬，有專家提出將會導致疫情反彈。叙福樓集團主席黃傑龍認為，社會應做好準備，恢復正常經濟活動。

【ZA x Uber】接受隔離司機可申請2,000元援助金 Uber與ZA投放800萬元提供支援

第五波疫情從高峰回落，對於今次可能重開晚市，叙福樓集團主席黃傑龍認為，與過往放寬防疫措施有所不同。

過往兩年全球亦一直經歷收緊、放寬的循環，但今次不同，世界大部分地方已經或邁向重開。

儘管今次放寬，很大機會導致疫情出現反彈，但黃期望在做好準備的情況下，「社會要勇敢面對，恢復正常經濟活動」；措施也不應「又開又閂」，不然「香港經濟像燈膽一樣，也會燒」。

若晚市恢復堂食 市道將暢旺

晚市禁堂食期間，餐飲業生意只餘3成。黃傑龍相信，若食肆恢復經營堂食至晚上10時後，餐飲業市道將會非常暢旺，行業可回升至7至8成的生意水平。他解釋因「市民已潛在水底太長時間」，社交需求明顯。

▲ 黃傑龍認為，市民社交需求明顯，晚市堂食若能解禁，市道將非常暢旺。（資料圖片）

牛角晚市部分時段已滿

據叙福樓集團的手機應用程式顯示，旗下有些餐廳在預計晚市重開的首幾天，部分時段已顯示「訂座已滿」。以尖沙咀牛角為例，4月22日下午6點至8點半的二人訂座已滿。

為準備晚市重開，黃傑龍稱集團亦陸續聯絡長工上班，雖有部分員工望休假多一段時間，但暫時人手仍未出現短缺問題。

【疫市營商】粟米汁品牌「2+3」設首條智能生產線 冀提高產能和質素

【消費券2022】消費券發放首周末 商場人頭湧湧 家電生意急漲最多3倍

記者：葉泳珊