【晚市堂食解封】晚市堂食禁令有望放寬　本地餐廳已接250宗預約

▲ 自復常路線圖、擬解除晚市堂食禁令的消息公布後，已有不少食客訂枱。（受訪者提供圖片）

受累於第五波疫情，晚市堂食禁令已維持3個多月。隨著疫情靠穩，食肆有望在4月21日恢復晚市堂食。早前港府公布復常路線圖後，有本地餐飲集團已錄得250宗晚市訂枱，反映市民對於晚市外出用餐十分期待。

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於香港擁有10多個餐飲品牌的Pirata Group直言，預計晚市有機會重開，令團隊鬆一口氣，等同「看到隧道出口的光」。Pirata Group旗下品牌包括Pici、TMK等，以中高端餐飲為主。第五波疫情下，其生意錄得75%跌幅，商業區的衝擊更為嚴重。

未待晚市重開 訂枱已湧現

該集團營運總監Paul Franklin表示，自復常路線圖、擬解除晚市堂食禁令的消息公布後，已有不少食客訂枱。他透露，截至4月7日的最新數據，集團已錄得超過250宗由4月21日至24日期間的預約。太古坊The Sixteenth內的La Favorita以及中環Tokyolima，其訂枱表現尤其理想；料商業區餐廳屆時亦將恢復企業活動、餐飲會議等。

料3成生意來自消費券

加上消費券出爐，Paul相信有助增加市面人流。雖然他認為消費券發放時間，可與晚市堂食重開的預計時間表更吻合，但由於市民今次對使用消費券更有規劃，料仍能鼓勵市民到中高端餐廳用餐及慶祝。Paul估計下月底時，預約將會進一步增加50至70%，收入亦將反彈80%；整體有3成生意是來自消費券。若按復常路線圖繼續放寬措施，他期望生意可在7月重拾正常水平。

▲ Pirata Group期望生意可在7月重拾正常水平。（受訪者提供圖片）

因應晚市計劃重開，現時已與團隊熱身，準備好提供完整服務。同時，晚市禁堂食期間，餐廳的生意較疲弱，集團亦藉此機會，進行內部翻新。因應晚市重開，Pirata Group亦從飲品方面入手。Paul透露，集團已向飲品供應商洽談，希望可提供香檳優惠，以吸引市民重新建立外出用餐的習慣。

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記者：葉泳珊