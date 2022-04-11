【大行報告】美銀：投資中國股市為時尚早　料GDP與盈利增長明年上半年前難逆轉

▲ 銀指投資中國股市為時尚早，料中國GDP與盈利增長明年上半年前難逆轉。

這邊廂中國全方位撐市，那邊廂有外資行仍看淡中國股市。美銀策略師Winnie Wu稱，現時投資中國股市仍然為時過早，因為即使其估值變得更吸引，盈利預測很可能會持續被下調。

Wu解釋，內地信貸周期通常領先於GDP周期12至18個月，而內地企業盈利趨勢大致與中國名義經濟增長幅度一致。她認為，內地信貸增長只是剛剛觸底，意味中國GDP與盈利增長在2023年上半年之前都不會逆轉。

看淡內房內需股

雖然中央未有進一步收緊對企業監管，但同時亦未有放寬。Wu指現時政策噪音相較去年上半年已減少，但同時亦未見聯合行動的強勁寬鬆措施推出。她續指，地緣政治風險持續，中概股除牌情況仍存在不確定性，加上疫情導致上海與內地其他部份封城，都會影響內地第二季經濟表現與市場信心。

美銀對較受內地封城措施影響的板塊，即內房、非必需消費品（汽車、酒店、成衣）內需、運輸基建，看法審慎。該行對內險及內地媒體股的看法亦日益負面，指這些行業盈利動力疲弱。相反，美銀看好科技硬件股、半導體股、醫療護理股及綜合金融股。

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