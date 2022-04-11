【蘋果手機】郭明錤：中國封城影響iPhone組裝 最快4月底才能完全恢復生產 富士康不受影響

著名蘋果（美：AAPL）消息分析師郭明錤，指中國的封城行動開始影響iPhone組裝，僅次於富士康的第二大iPhone組裝廠和碩聯合，已經停止在上海和崑山的組裝。在最理想的情況下，可能要到4月底或5月初才能完全恢復生產。

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他補充，龍頭富士康就未有受到影響，可局部填補近期的供應缺口。假設富士康可以維持正常運作，和碩可以逐漸恢復，在這種情況下，封城對iPhone供應的影響將是短期且有限的。

他指出雖然很難預測未來封城的變化，但蘋果擁有最好的供應鏈管理能力，並與中國政府擁有良好關係，所以他認為蘋果可以將封鎖對供應的影響降到最低。不過，隨著封城持續的時間愈長，對消費者信心的進一步影響將會提升，並可能不利於今年下半年消費電子產品（包括蘋果產品）的出貨量。

郭明錤早於上月28日指出，上海封城不影響第三代iPhone SE的生產，但新iPhone SE的需求低於預期，他將2022年的iPhone SE的出貨量預估，由之前的2,500萬至3,000萬，下調至1,500萬至2,000萬。

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責任編輯：嚴浩文