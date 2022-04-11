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【新股IPO】凌雄科技擬來港上市、集資最多23.4億　京東、騰訊有份持股

新股IPO 20:49 2022/04/11

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凌雄科技擬來港上市、集資最多23.4億　京東、騰訊有份持股

京東 （09618） 有份持股的凌雄科技（LX Technology）日前遞交赴港上市申請，據外電報道指，公司是次上市計劃籌集2億至3億美元的資金（折合約15.6億至23.4億元），海通國際為獨家保薦人。

根據諮詢機構文件顯示，按按2021年收入計，凌雄科技是中國最大的企業級DaaS（設備即服務）供應商，並且是中國首家打造數字化、多場景及閉環DaaS業務模式的公司。

根據申請文件顯示，京東合共持股13.22%，騰訊 （00700） 持股1.88%，聯想集團 （00992） 持股0.9%。

公司去年全年收入達13.3億元（人民幣，下同），按年增長30.2%，期內毛利達1.93億元，按年增長31.5%；全年歸屬股東應佔虧損接近4.49億元，按年擴大1.53倍。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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港股 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） IPO 聯想集團（00992） 集資 騰訊 中國

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