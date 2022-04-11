【中美息差倒掛】中國債息低於美債息　有何影響？

▲ 中國債息逾兩年來，再低於美債息

美國加息預期繼續在市場反映，美國債息一度急升至2.782厘，續創3年新高，由於無風險利率急升，影響各資產亦重新定價。另外，由於市場預期中國4月會減息或降準，以鬆銀根，中國債息趨跌，早市曾出現中國債息低於美息的情況，自2019年以來首次出現，配合內地疫情問題，出現資金回美債市場的誘因，若趨勢持續，走資恐加劇。

走資情況在首季已出現，數據顯示，境外機構和個人持有境內人民幣資產，由去年底的4.09萬億元人民幣，跌至3月底的3.88萬億元人民幣，即首季減幅2100億元人民幣。

比較各國10年期債息：

債市 10年期債息(厘) 巴西(美元) 5.42 墨西哥(美元) 4.40 紐西蘭 3.46 南韓 3.30 澳洲 3.00 希臘 2.83 中國 2.76 美國 2.74 加拿大 2.67

值得留意的是，雖然中國債息未必最高，但本幣債券涉及各國滙價，未必簡單反映資金取向，不過，亞洲債亦不乏高息國家。

人民幣滙價未見異動，在岸人民幣兌美元報6.3674，跌0.04%。

外資滬深股通北向投資方面，昨淨沽出57.6億元人民幣，連續4個交易日走資，走資123億元人民幣。

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