【中美息差倒掛】中國債息低於美債息　有何影響？

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【新股IPO】凌雄科技擬來港上市、集資最多23.4億 京東、騰訊有份持股
美國加息預期繼續在市場反映，美國債息一度急升至2.782厘，續創3年新高，由於無風險利率急升，影響各資產亦重新定價。另外，由於市場預期中國4月會減息或降準，以鬆銀根，中國債息趨跌，早市曾出現中國債息低於美息的情況，自2019年以來首次出現，配合內地疫情問題，出現資金回美債市場的誘因，若趨勢持續，走資恐加劇。
走資情況在首季已出現，數據顯示，境外機構和個人持有境內人民幣資產，由去年底的4.09萬億元人民幣，跌至3月底的3.88萬億元人民幣，即首季減幅2100億元人民幣。
比較各國10年期債息：
|債市
|10年期債息(厘)
|巴西(美元)
|5.42
|墨西哥(美元)
|4.40
|紐西蘭
|3.46
|南韓
|3.30
|澳洲
|3.00
|希臘
|2.83
|中國
|2.76
|美國
|2.74
|加拿大
|2.67
值得留意的是，雖然中國債息未必最高，但本幣債券涉及各國滙價，未必簡單反映資金取向，不過，亞洲債亦不乏高息國家。
人民幣滙價未見異動，在岸人民幣兌美元報6.3674，跌0.04%。
外資滬深股通北向投資方面，昨淨沽出57.6億元人民幣，連續4個交易日走資，走資123億元人民幣。
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