  • 25°C
香港時間 : 2022411日 (一) 21:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Shopify宣布股份1拆10 盤前股價漲2.79%

股樓投資 20:27 2022/04/11

分享：

分享：

電商公司Shopify（美：SHOP）周一（11日）宣布「1拆10」的股票分割計劃，以吸引更多投資者。

Shopify表示，建議將該公司A類和B類股票1拆10。如果獲得股東投票批准，6月28日收市後，每位股東每持有1股將額外獲得9股。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

Shopify同時尋求股東批准為其行政總裁Tobi Lutke提供發起人股份（Founder shares），以增加其投票權。經股東批​​准後，Tobi Lutke將獲得不可轉讓的發起人股份，，加上其現有擁有的B 類股份，他將會有40%的總投票權。

消息公布後，Shopify股票在盤前交易中上漲2.79%至620 美元。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
股票 Shopify（美：SHOP） 美股

下一篇文章

【網絡安全】金管局呼籲市民提高警覺 慎防偽冒匯立銀行欺詐網站
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫療科技】英格蘭創新科技 人工胰腺將徹底改變糖尿病護理
【醫療科技】英格蘭創新科技 人工胰腺將徹底改變糖尿病護理
【二手樓價】彩暉花園放盤呎價不到9000　600萬三房單位速吸上車客入市
【二手樓價】彩暉花園放盤呎價不到9000　600萬三房單位速吸上車客入市
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
WFH工時不減反增　夜晚10點成工作高峰　微軟CEO籲管理層考慮員工福祉
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【麥當勞新優惠】4月11日將軍漢堡強勢回歸　推出全新Double Oreo麥旋風、抹茶豆乳批及日式咖哩味Shake Shake薯條
【麥當勞新優惠】4月11日將軍漢堡強勢回歸　推出全新Double Oreo麥旋風、抹茶豆乳批及日式咖哩味Shake Shake薯條
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】預計本月底或之前接受綠債認購申請　最低年息率由2厘上調到2.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款