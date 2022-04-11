【美股焦點】Shopify宣布股份1拆10 盤前股價漲2.79%

電商公司Shopify（美：SHOP）周一（11日）宣布「1拆10」的股票分割計劃，以吸引更多投資者。

Shopify表示，建議將該公司A類和B類股票1拆10。如果獲得股東投票批准，6月28日收市後，每位股東每持有1股將額外獲得9股。

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Shopify同時尋求股東批准為其行政總裁Tobi Lutke提供發起人股份（Founder shares），以增加其投票權。經股東批​​准後，Tobi Lutke將獲得不可轉讓的發起人股份，，加上其現有擁有的B 類股份，他將會有40%的總投票權。

消息公布後，Shopify股票在盤前交易中上漲2.79%至620 美元。

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責任編輯：黃苑筠