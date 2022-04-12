【全城抗疫】Uber夥ZA推800萬元抗疫援助 為確診司機夥伴發放2000元支援

Uber 與眾安國際（ZA）宣佈，攜手投資800萬元，推出「ZA x Uber 抗疫援助計劃 1 」，為確診感染新冠肺炎並需接受強制隔離的Uber司機夥伴提供適切的經濟援助，為 Uber 司機夥伴提供額外支援，讓他們安心接載乘客、重掌收入的主導權。

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以上「ZA x Uber 抗疫援助計劃」，為由2022年4月11日至7月11日期間，不幸確診感染 新冠肺炎並需接受強制隔離的Uber活躍司機夥伴（包括 Uber Taxi 司機夥伴）發放的一次性2,000元的援助金。

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申請資格參照香港特別行政區政府最新的自行申報政策，ZA將接受由政府公共衛生部門發出的2019冠狀病毒病病人網上申報確認書及由政府部門或政府認可化驗所發出有效核酸檢測 (PCR) 陽性結果。此計劃是ZA 首個專為本地 Uber 司機夥伴而設的抗疫援助項目。



自2019年起成為 Uber Taxi 司機夥伴的林先生（球哥）指：「過去數月，我需要在為保障家人健康而減少社交接觸和上線賺取足夠收入應付基本開之間作出取捨，這無疑是十分艱難的抉擇。在這困難時刻，我樂見 Uber 及 ZA 攜手提供的援助，為 Uber 司機夥伴提供實際支援。至少，我知道即使我不幸因確診而需按政府要求自我隔離，此支援計劃仍可助我應付家中的基本需要。」

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眾安國際總裁許煒表示，疫情期間Uber 司機夥伴不但堅持工作以支持家中所需，同時亦為有出行需要的市民及前線醫護人員提供可靠的接載服務。我們希望藉這個由 Uber 及 ZA 合資的項目惠及更多 Uber 司機夥伴，為香港經濟復甦出一分力。



Uber 香港總經理鍾志霆說，感謝ZA和他們合作，在這關鍵時刻協助司機夥伴，期望是次計劃可讓司機夥伴安心上線，同時重掌賺取收入的主導權。

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記者：陳詠妍