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【環球經濟】ACCA調查：供應鏈中斷、重新執行防疫措施是面臨的最大經濟風險　

股市 20:06 2022/04/11

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ACCA調查：供應鏈中斷、重新執行防疫措施是面臨的最大經濟風險　

特許公認會計師公會（ACCA）與管理會計師協會（IMA）合作發表最新全球經濟狀況調查結果，當中分別最多受訪者憂慮營運成本，有半數受訪者，認為供應鏈中斷，以及重新執行控疫措施會是面臨最大的兩個經濟風險。

ACCA和IMA在今年2月14日至3月1日期間，向1016位會員進行調查，當中，就營運成本的憂慮指數，於是次調查按季上升9個百分點至62%，是有記錄以來的最高水平。

而在調查要求受訪者表達他們認為最大的兩個經濟風險，51%受訪者認為是供應鏈中斷，亦有50%受訪者認為是重新執行控疫措施。至於利率上升這一因素有所增加，按季上升14個百分點至40%。

ACCA首席經濟學家Michael Taylor表示，俄烏衝突已推高石油、天然氣、小麥和其他商品的價格，令通脹升至更高水平，蠶食實質收入並降低經濟增長。與早前經濟預測相比，今年全球增長可能會減少多達一個百分點，至約3.25%。

Michael Taylor指，俄烏衝突對經濟的影響尚未完全反映。已發展經濟體的中央銀行面臨艱難決擇，可能導致政策過於緊縮而引發衰退，或過於寬鬆而衍生通脹及通脹預期，預計今年美國利率將穩步上升，這可能導致環球金融環境收緊。

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