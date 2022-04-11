【網絡安全】金管局呼籲市民提高警覺 慎防偽冒匯立銀行欺詐網站

網上騙案層出不窮，香港金融管理局今日（11日）呼籲市民提高警覺，留意一個由匯立銀行（WeLab Bank）有限公司所發出關於欺詐網站及「網絡釣魚」短訊的新聞稿，匯立銀行已向金管局匯報事件。

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匯立銀行表示，近日發現一個偽冒該行的網站，而該偽冒網站與該行沒有任何關係。匯立銀行亦提醒客戶，該行不會透過即時通訊程式邀請客戶申請任何銀行服務。以下為該偽冒網站的屏幕截圖：

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金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

任何人士若曾向該網站或短訊提供其個人資料，或曾透過該網站或短訊進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

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責任編輯：嚴浩文