【孳息倒掛】中美10年期國債息差倒掛 12年來首次

聯儲局在上月的議息會議紀錄釋出鷹派信號，帶動美國國債孳息率持續上升。周一（11日），中國10年期國債與美國10年期國債孳息率倒掛，是近12年來首次。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

據外媒報道，周一10年美國國債孳息率升至2.784%的3年新高。隨著聯儲局開始加息周期，中國受疫情影響，料將繼續採用寬鬆政策，中國10年期國債活躍孳息利率2.75%，這是自2010年6月以來首次出現倒掛。

巴克萊銀行駐新加坡策略師Ashish Agrawal表示，如果美國通脹持續，加上中國因應疫情採取的封鎖措施下，短期內很容易看到美國國債孳息率高於中國國債。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠