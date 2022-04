▲ 有用戶抱怨指,早前蘋果曾承諾會經軟件修復視像鏡頭性能問題,但現時當用戶嘗試更新裝置韌體(firmware)系統時,卻顯示升級失敗,需要回廠維修。(官方圖片)

蘋果(Apple)自上月發布會推出外接屏幕Studio Display,一直備受關注。不過產品登場短短一個月,就出現不少問題情況。有用戶抱怨指,早前蘋果曾承諾會經軟件修復視像鏡頭性能問題,但現時當用戶嘗試更新裝置韌體(firmware)系統時,卻顯示升級失敗,需要回廠維修。

近日有大批蘋果用戶在官方討論區中表示,他們陸續收到Studio Display的更新通知,不過並非所有用戶都能夠成功更新。有部分用戶指在嘗試為裝置更新時,得到「Apple Studio Display firmware update could not be completed」的訊息,並建議用戶在1小時後再試或聯絡官方授權服務供應商。

其後有網民發現,更新失敗成因是出自蘋果內部協調問題。由於早前蘋果推出iOS 15.4.1後,便關閉iOS 15.4驗證渠道,但Studio Display仍然停留在iOS 15.4版本,令部分裝置無法更新系統。

找出問題原因後,蘋果隨即出面回應撲火,表示現時已開始重新推出iOS 15.4系統,可為Studio Display用戶恢復更新功能,從而更正視像鏡頭性能問題。

