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【蘋果爭議】蘋果Studio Display爆災情　iOS​​升級失敗需回廠維修

科技 11:00 2022/04/12

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有用戶抱怨指，早前蘋果曾承諾會經軟件修復視像鏡頭性能問題，但現時當用戶嘗試更新裝置韌體（firmware）系統時，卻顯示升級失敗，需要回廠維修。（官方圖片）

蘋果（Apple）自上月發布會推出外接屏幕Studio Display，一直備受關注。不過產品登場短短一個月，就出現不少問題情況。有用戶抱怨指，早前蘋果曾承諾會經軟件修復視像鏡頭性能問題，但現時當用戶嘗試更新裝置韌體（firmware）系統時，卻顯示升級失敗，需要回廠維修。

【蘋果爭議】蘋果為證明非壟斷市場　寧願自爆自家App不受歡迎？

【iOS 16】傳將維持原有介面風格　蘋果iOS 16會有哪些改進？

近日有大批蘋果用戶在官方討論區中表示，他們陸續收到Studio Display的更新通知，不過並非所有用戶都能夠成功更新。有部分用戶指在嘗試為裝置更新時，得到「Apple Studio Display firmware update could not be completed」的訊息，並建議用戶在1小時後再試或聯絡官方授權服務供應商。 

其後有網民發現，更新失敗成因是出自蘋果內部協調問題。由於早前蘋果推出iOS 15.4.1後，便關閉iOS 15.4驗證渠道，但Studio Display仍然停留在iOS 15.4版本，令部分裝置無法更新系統。

找出問題原因後，蘋果隨即出面回應撲火，表示現時已開始重新推出iOS 15.4系統，可為Studio Display用戶恢復更新功能，從而更正視像鏡頭性能問題。

【蘋果動向】首款極限運動Apple Watch將登場？　蘋果新專利露端倪

責任編輯：黃顯晴

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