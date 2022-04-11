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英國2月GDP僅增0.1%遜市場預期 憂次季經濟萎縮

環球經濟金融 19:29 2022/04/11

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英國國家統計局周一（11日）公布，英國國內生產總值（GDP）2月按月增長0.1%，增長幅度低於市場預測的0.3%。分析指，數據反映汽車產量減少，製造業及服務業疲弱，拖累經濟增長。隨著家庭收緊生活開支，英國經濟未來數個月或面對GDP收縮風險。

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國家統計局（ONS）公布，英國2月GDP按月增長0.1%，低於市場預測的0.3%、亦較1月份月增長的0.8%為低。但整體而言，2月份GDP增長仍比爆發新冠肺炎疫情前增加1.5%。

雖然當局放寬防疫限制後，當地旅遊業錄得大幅增長；但全球供應鏈中斷，製造業於2月按月下跌0.4%，其中汽車製造商缺乏重要零部件生產，導致汽車產量驟減，運輸設備製造下降 5.4%、電腦、電子及光學產品亦按月下降 4.3%。

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此外，能源價格飆升導致通脹上升，拖累買車需求大減；國民保健服務（NHS）減少進行檢測及疫苗接種，2月份衛生部門活動下跌5.1%，影響佔英國8成經濟的服務業產出，2月份增長只有0.2%，遠遜1月的0.8%。

研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）、高級英國經濟學家格雷戈里（Ruth Gregory）指，隨著通脹上升，家庭實際收入減少，增加英國未來數個月GDP收縮風險。

英國商會經濟主管蒂魯（Suren Thiru）警告，隨著通脹上升、能源費用飆升及稅收增加，損害消費者購買力，料英國經濟前景放緩，或錄得負增長。

財政部預算辦公室（Office for Budget Responsibility， OBR），上月將今年經濟增長預測從去年10月的6%下調至3.8%、預計通脹水平在今年下旬達至8.7%，創40年新高。

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責任編輯：郭麗明

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