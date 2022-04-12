碧咸大仔獲富豪外父送名貴鑽飾 同老婆新婚首放閃

英國前球星碧咸的大仔Brooklyn與美國女演員Nicola Peltz，上周六（9日）於美國佛羅里達州舉行盛大婚禮。Brooklyn婚禮後於社交媒體大方貼出與老婆的甜蜜合照，為婚後首度公開放閃。據悉，作為美國著名富豪的新娘爸爸更特別向Brooklyn送上名貴鑽飾作為新婚禮物。

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這場婚禮於女方父母名下位於佛州棕櫚灘、價值7,600萬英鎊（約7.81億港元）的豪宅舉行。一對新人的父母均大有來頭，因此婚禮現場當日也是星光熠熠，聚集了英國地獄廚神Gordon Ramsay一家、碧咸（David Beckham）妻子維多利亞（Victoria Beckham）所屬的The Spice Girls組合成員等多位名人。

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Brooklyn十分尊重妻子家族的傳統，以猶太人儀式舉行婚禮。他在婚禮上按照猶太婚禮傳統，用腳底踩碎用餐巾包裹的玻璃杯。

Brooklyn婚後在Instagram上載了與妻子的合照放閃，由於他選擇加上妻子姓氏作中間名，更附文指他們現在已成為Peltz Beckham夫婦。

Brooklyn在相中穿著的Dior西裝，原來是Nicola為丈夫送上的新婚禮物。這套黑色羊毛劍領燕尾服配寶石扣白色恤衫，是由一向與碧咸家族交好的英國時裝設計師Kim Jones親自設計。

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而Brooklyn在西裝上別上的鑽石鏈來自洛杉磯高級珠寶品牌Anita Ko，包邊鑲嵌了祖母綠形狀切割鑽石，是外父Nelson Peltz送上的新婚禮物。

據有份出席婚禮的設計師Anita Ko透露，Brooklyn平時可以將胸針鏈當作銀包鏈使用，但婚禮當晚穿著西裝時則會佩戴作配飾。

Nicola的父親Nelson Peltz為紐約對沖基金Trian Partners的聯合創始人，也是Wendy's等連鎖企業的非執行董事。 英媒形容Nelson Peltz的身家約有13億英鎊（約133.65億港元），力壓身家為3.8億英鎊（約39億港元）的親家碧咸夫婦。

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責任編輯：鄭錦玲