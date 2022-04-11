【NFT】送3千「Choi Yeah NFT」予港人　曾俊華：只抱教育心態進行　沒有太大期望

▲ 曾俊華透過發行自家的Choi Yeah NFT，讓港人一試成為NFT擁有者的滋味，希望能引起社區對虛擬產物的發展。（殷凱怡攝）

元宇宙、NFT等熱潮持續，就連「前財爺」曾俊華亦被吸引，宣布推出3,000個「Choi Yeah NFT」，以支持和回饋初創社群。曾俊華今（11日）再公布加入智能投資平台StashAway成為其顧問，並在出席與Stashaway合辦的記者會中，分享是次的Choi Yeah NFT計劃，同時大談自身對NFT等虛擬產物的看法。

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是次推出的3,000個Choi Yeah NFT將於7月12日在choiyeah.io免費發行，部分NFT除了會送予StashAway的客戶和其創立的「薯片叔叔共創社」外，還設有網上登記，以抽籤形式送贈予港人。所送出的Choi Yeah NFT設有6個月的禁售期，擁有人在禁售期後可自由出售該NFT，所有交易的10%，將會全數用以支持本地初創社群。

先擁有後了解 讓更多人接觸虛擬產物

曾俊華表示，雖然NFT的概念未算普及，但推動NFT發展的人為數不少，應用範圍亦正在擴展中。是次的發行Choi Yeah NFT主要目的，是以創新的形式，在疫情下為港人打氣。同時希望讓更多港人認識NFT、Web3，和其他虛擬產物，

你要先接觸了它，才能慢慢地去認識更多

一試成為NFT的擁有者，便是最直接接觸NFT的方法。

他坦言，是次計劃送出的Choi Yeah NFT數量不多，擁有者是否會用作收藏、能抽取多少相關版權費等問題仍是未知之數，因此只抱著教育的心態進行，並沒有太大實質期望。惟在選擇將最終所得的版權費用於哪些機構，則必須符合三大條件，即「要有年輕人、有創新科技的元素及顛覆傳統行業的可能性」。

發展潛能大風險高 投資NFT須審慎

選擇在NFT未普及化時發行自家NFT，難免令人猜測前財爺是否肯定NFT的發展潛能，以及認同當中的投資價值。曾俊華表示，元宇宙、虛擬土地、NFT的科技將會是未來10年的重要發展，發展潛能很多，但風險高，

它的發展很難估計，半年後會是甚麼情況無人知曉。

他補充，雖然有很多人靠投資虛擬產物賺錢，但亦有不少人因此輸掉很多錢，建議大家先自動去學習和了解。

當被問到是否會投資更多虛擬產物時，自稱保守派的曾俊華則表示自己偏向看長遠發展，更調皮地說

即使買了，也不會告訴你。

同場的Stashaway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩補充指，NFT是一種可以投資等虛擬資產，可作多元分散投資。但比起一般股票、債劵等投資，虛擬產物的投資所涉及的波動性及風險都高很多。投資時，除了要找安全、合法的投資公司或平台外，還要量力而為。

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記者：殷凱怡

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