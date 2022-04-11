【資助房屋】陳帆：下半年推售約4700個「綠置居」單位 41折出售 折扣率創2016年出售以來最高 已覓土地可建逾1.8萬個過渡性房屋單位

樓價持續高企，社會對資助性房屋有龐大需求，政府也致力增加房屋供應。運輸及房屋局局長陳帆周一（4月11日）在立法會財務委員會特別會議就房屋範疇時表示，政府一直以最大的決心，持之以恆積極覓地建屋，現時政府已覓得約350公頃土地，可以在未來10年興建約33萬個公營房屋單位，足以滿足該十年期約30.1萬個公營房屋單位的需求。上述33萬個單位當中，超過10萬個單位預計在第一個五年期落成。

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陳帆又指，當局已於今年首季推售約8,900個居屋單位，預計在今年第二季進行攪珠，並於第四季開始選樓；「居屋2022」臨時折扣率為49%（即51折），是2014年復售「居屋」以來最高；單位售價最低為124萬元。另外，也預計於今年下半年推售約4,700個「綠置居」單位。「綠置居2022」臨時折扣率為59%（即41折），是2016年出售「綠置居」以來最高；單位售價最低為79萬元。

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政府亦繼續推動「港人首次置業」（首置）先導項目，以協助不符合申請居屋資格但又未能負擔私營房屋的較高收入家庭。繼首個首置先導項目「煥然懿居」後，政府正推展另外三個首置項目，合共可提供超過3,000個單位。

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在公營房屋供應未到位之前，為了改善長時間輪候公屋及居於不適切居所家庭的生活，政府也積極推動過渡性房屋。政府已把供應目標進一步上調至20,000個單位。截至今年三月，政府已覓得土地足以提供超過18,000個過渡性房屋單位，當中超過2,300個單位正在營運；約4,300個單位正在動工興建，預期在今年內落成營運；約11,500個單位已啓動前期工作，預期在2023年開始分階段落成營運；並約有700個單位的項目正深入研議中。



為配合有關工作，政府建議將支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃的資助額由83億元增至116億元。增加33億元承擔額的申請已連同《2022年撥款條例草案》一併提交立法會審議。

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記者：陳詠妍