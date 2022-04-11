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【蘋果動向】蘋果印度生產iPhone 13　推動產品供應鏈多元化

科技 19:30 2022/04/11

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蘋果（Apple）亦正試圖減少對其中國供應鏈的依賴，今（11日）宣布，將在印度生產iPhone 13。（法新社資料圖片）

中美關係持續緊張，加上內地嚴厲的防疫措施下，一旦爆發疫情，工廠就需要停工，因此製造業逐步將生產線移出中國。科技巨頭蘋果（Apple）亦正試圖減少對其中國供應鏈的依賴，今（11日）宣布，將在印度生產iPhone 13。

【機迷熱話】Xbox向用戶隨機派發禮品卡　可於商店內自由消費

據《MacRumors》報道，蘋果已經利用了印度多項旨在促進當地產品生產、降低成本及提供就業機會的政府計劃，並與其主要供應商富士康在印度生產 iPhone 13，務求推動在中國以外的多元化產品供應鏈。

【俄烏戰爭】愛立信無限期暫停俄羅斯業務　當地員工將獲有薪假期

事實上，iPhone 13是繼2017年蘋果在印度推出iPhone SE的製造業務後，第四款在當地生產的機型。據《路透社》報道，除了印度外，墨西哥和越南等新興國家，亦成為美國品牌轉移生產線的目標國家。

【機迷熱話】成最賣座遊戲改編電影　《超音鼠大電影2》美國首映票房達5.5億

責任編輯：吳嘉雯

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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