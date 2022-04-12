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【遊戲監管】內地隔8個月首復批45款遊戲版號　騰訊無份照升4%、上榜港股曾升24%後急回

股市 10:45 2022/04/12

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【遊戲監管】內地遊戲版號終復批涉45款遊戲　騰訊無份仍升

去年內地遊戲股受到監管風暴吹襲，內地自去年7月煞停發出新遊戲版號後，時隔8個月，新聞出版總署今日正式發布2022年4月份國產網絡遊戲審批信息，共45款遊戲獲批。首批名單未見騰訊 （00700） 及網易（美：NTES） （09999） 兩大龍頭遊戲廠。

多款遊戲版號獲得國家新聞出版署批覆意見，落款為4月8日，本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司 （02400） 《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》、創夢天地 （01119） 的《小心火燭》及百度 （09888） （美：BIDU）的《進擊的兔子》等。

上榜企業心動、創夢天地、百度早市升幅急回

手遊股早市向好，未有遊戲獲批的騰訊最多升5%，暫升3.3%，報365.2元，成交逾43億元；網易現升3%，嗶哩嗶哩 （09626） 曾升逾一成，最新升8.7%。

遊戲版號上榜的企業方面，心動公司最多升24%，最新回順至升8.4%；創夢天地曾升近11%，最新只升3%；百度曾升3%，一度倒跌。

IGG （00799） 升10%，中手游 （00302） 升7%，友誼時光 （06820） 升2%。

內地去年嚴格限制未成年人遊戲時間

去年起內地針對科技行業展開一連串監管行動，包括電子商務、金融科技、線上教育以至網絡遊戲。去年監管機構出台嚴格的措施，限制未成年人的遊戲時間，並提出了旨在遏制遊戲成癮的新要求。

此前有報道指，監管機構一直在審查遊戲，以確定有關內容及兒童保護的符合更嚴格標準，同時減慢審批速度，預計恢復遊戲審批可能會平息投資者對騰訊最大業務前景的擔憂。

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（第二版加入4月獲批遊戲）

港股 美股 百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 創夢天地（01119） 三七互娛（深：002555） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 網易－S（09999） 中國概念股 網易（美：NTES）

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