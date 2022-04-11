【遊戲監管】內地遊戲版號終復批、涉45款遊戲　落款日期為4月8日　首批名單未見騰訊網易（第二版）

▲ 【遊戲監管】內地遊戲版號據報終復批 傳落款日期為4月8日 中概股盤前即彈

去年內地遊戲股受到監管風暴吹襲，內地自去年7月煞停發出新遊戲版號後，時隔8個月，新聞出版總署今日正式發布2022年4月份國產網絡遊戲審批信息，共45款遊戲獲批。

多款遊戲版號獲得國家新聞出版署批覆意見，落款為4月8日，本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司 （02400） 《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》、創夢天地 （01119） 的《小心火燭》及百度 （09888） （美：BIDU）的《進擊的兔子》等。

首批名單未見騰訊 （00700） 及網易（美：NTES） （09999） 。

美股中概遊戲股盤前漲幅持續擴大，嗶哩嗶哩（美：BILI） （09626） 漲超10%，虎牙（美：HUYA）、網易盤前漲超8%。

暫未見騰訊、網易在首批名單

去年起內地針對科技行業展開一連串監管行動，包括電子商務、金融科技、線上教育以至網絡遊戲。去年監管機構出台嚴格的措施，限制未成年人的遊戲時間，並提出了旨在遏制遊戲成癮的新要求。

此前有報道指，監管機構一直在審查遊戲，以確定有關內容及兒童保護的符合更嚴格標準，同時減慢審批速度，預計恢復遊戲審批可能會平息投資者對騰訊最大業務前景的擔憂。

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（第二版加入4月獲批遊戲）