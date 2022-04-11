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【遊戲監管】內地遊戲版號據報終復批　傳落款日期為4月8日　中概股盤前即彈

股市 19:19 2022/04/11

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【遊戲監管】內地遊戲版號據報終復批　傳落款日期為4月8日　中概股盤前即彈

去年內地遊戲股受到監管風暴吹襲，彭博引述消息人士指，內地自去年7月煞停發出新遊戲版號後，國家新聞出版署近日將重新發出遊戲版號，新一批名單即將公布。

有內媒指，國產遊戲版號繼去年7月以後暫停核發後迎來重啟，從相關人士處獲悉的文件顯示，目前已有多款遊戲版號獲得國家新聞出版署批覆意見，落款為4月8日，本輪涉及獲批遊戲包括三七互娛的《夢想大航海》、心動公司 （02400） 《派對之星》、吉比特子公司雷霆網絡的《塔獵手》等。

美股中概遊戲股盤前漲幅持續擴大，嗶哩嗶哩（美：BILI） （09626） 漲超10%，虎牙（美：HUYA）、網易（美：NTES） （09999） 盤前漲超8%。

未知騰訊、網易是否在首批名單

外電引述知情人士指，國家新聞出版署已向遊戲開發商分發一份獲批遊戲清單，消息人士補充，該名單將很快上傳到網站公示。目前尚不清楚騰訊 （00700） 及網易等巨企的遊戲是否被包括名單之上。

去年起內地針對科技行業展開一連串監管行動，包括電子商務、金融科技、線上教育以至網絡遊戲。去年監管機構出台嚴格的措施，限制未成年人的遊戲時間，並提出了旨在遏制遊戲成癮的新要求。

此前有報道指，監管機構一直在審查遊戲，以確定有關內容及兒童保護的符合更嚴格標準，同時減慢審批速度，預計恢復遊戲審批可能會平息投資者對騰訊最大業務前景的擔憂。

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