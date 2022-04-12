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【ET開市直擊】傳內地遊戲版號復批 港股翻身有望？（附time code）

股市 10:42 2022/04/12

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據報內地事隔8個月後終復批遊戲版號，料涉及45款遊戲。消息傳出後美股中概遊戲股飆升，騰訊ADR較港股收市價高逾半成，嗶哩嗶哩（BILI.US） （09626） 股價升逾一成；恒指上日收市跌逾663點，收報21208點，下試21000點支持位，消息亦刺激恒指夜期升逾300點。憧憬遊戲版號獲批，港股有望受騰訊 （00700） 帶動翻身嗎？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你解讀消息兼分析後市。

Time code
00：40 - 港股今日焦點速覽　
01：30 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：40 - 亞太股市早段市況速報
03：06 - 美國3月CPI今晚出爐     美國聯儲局加息先快後慢？
04：19 - 利率期貨反映美國聯儲局有機會連續兩次加息半厘
04：42 - 加息周期留意科技股消化力度    哪一些科技股較易重拾升勢？
06：28 - 美股今周業績期    Tesla（TSLA.US）業績有何要留意？
08：39 - Apple（AAPL.US）股價回落    反映市場憂原材料價格、疫情影響內地銷售
08：00 - 福特（F.US）、豐田（TM.US）汽車銷售倒退     內地車廠原材料隱憂更大
10：28 - 美股業績期前可偷步買入博業績？
12：21 - 油價走勢點睇？俄烏戰爭高峰已過難支撐油價
14：05 - 睇好油價揀美股龍頭     推介3隻油股+1隻原油ETF：Exxon Mobil（XOM.US）、雪佛龍（CVX.US）、西方石油（OXY.US）、ProShares二倍多彭博原油ETF（UCO.US）
14：48 - 中海油 （00883） 回A訂價不高     限制H股升幅？
16：32 - 港股上日市況速覽+北水盤路
17：24 - 港股短綫日內有反彈？港股行18000點下跌浪小型翻版？
19：32 - 恒指今個月「楚河漢界」好淡分水嶺：21500點
21：09 - 內地時隔8個月再度批出遊戲版號   留意嗶哩嗶哩 （09626） （BILI.US）逢高追有伏？
24：14 - 料2個月後騰訊 （00700） 、網易 （09999） 遊戲版號將獲批    留意非很大的利好因素
24：54 - 騰訊 （00700） VS 網易 （09999） 預計哪隻股價較受惠遊戲版號復批？
26：17 - 港股開市前市況速報
26：36 - ET個股推介：交通銀行 （03328）
31：04 - 港股開市初段市況速報
31：40 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 108元重貨怎算好？
37：50 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 仍有前景嗎？有望重上126元買入價？
42：07 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 138元有貨     請問可否比建議？
45：06 - 觀眾問股：華夏滬深三百 （03188） 58元是否摸頂？求指引
49：48 - 觀眾問股：平保 （02318） 64元買入點睇？可否返家鄉？
52：07- 觀眾問股：美國航空（AAL.US）16美元買入點睇？ 
53：38 - 觀眾問股：家得寶（HD.US）長遠點睇？
55：22 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）值幾多錢？
58：41 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）129美元買入點睇？
1：01：20 - 消息股：中煤能源 （01898） 、上海石油化工 （00338）
1：02：12 - 財經日誌提提你

*基建股強勢捲土重來？港股何時企穩兩萬二    重溫《開市追揸沽》*【按此速睇-附time code】

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