▲ 【打工皇帝】霍建寧去年長和總酬金增16%至1.92億 長和掌櫃陸法蘭薪酬縮水3分1、哪董事加最多？

上市公司陸續發布年報，一眾打工皇帝薪金也浮面。長和 （00001） 、長實 （01113） 同日公布2021年財報，長和聯席董事總經理總薪酬較2020年增16%至1.918億元，較「老闆」李澤鉅從長和股息前收取薪酬9838萬元，還要多。長和各主要高層薪酬在去年疫情延續期間都獲得加薪，但長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭總酬金按年少36%至6972萬元。

長和、長實各主要董事近兩年薪酬

董事 職位 2021年總薪酬* 2020年總薪酬* 李澤鉅 長和主席兼集團聯席董事總經理

長實主席兼董事總經理 1.93億元（+9%） 1.77億元 霍建寧 長和聯席董事總經理 1.91億元（+16%） 1.66億元 陸法蘭 長和財務董事兼副董事總經理 6972萬元（-36%） 1.10億元 黎啟明 長和副董事總經理 6442萬元（+13%） 5689萬元 葉德銓 長和副董事總經理

長實副董事總經理 5564萬元（+12%） 4965萬元 甘慶林 長和副董事總經理 5462萬元（+5%） 5209萬元 吳佳慶 長實執行董事 3688萬元（+8%） 3420萬元 趙國雄 長實執行董事 3528萬元（+8%） 3259萬元 鍾慎強 長實執行董事 3505萬元（+8%） 3236萬元 周偉淦 長實執行董事 3372萬元（+12%） 3022萬元 鮑綺雲 長實執行董事 3270萬元（+7%） 3056萬元 施熙德 長和執行董事、公司秘書 2158萬元（+11%） 1941萬元

*若董事於長和、長實都有收取薪酬，會相加計算。

霍建寧2021年基本薪津微增至1157萬元，但酌情花紅增加17%至1.79億元，令總薪酬增加，加幅也是眾長實長和董事最多。不過，與2019年總薪酬2.28億元相比，霍建寧在長和人工未重返疫情前。

陸法蘭方面，他2021年基本薪津同樣大致維持在874萬元，但酌情花紅縮水4成至5995萬元，令他總薪酬逆同袍減少。與2019年總薪酬7720萬元相比，陸法蘭去年薪酬較疫情前少12%，較霍建寧跌15%更見溫和。

長和其他董事方面，黎啟明、葉德銓薪酬都較2020年多逾10%，甘慶林則增5%，長實一眾董事則加8%至12%，加幅較不少打工仔都好。

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