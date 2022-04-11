  • 25°C
香港時間 : 2022411日 (一) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打工皇帝】霍建寧去年長和總酬金增16%至1.92億　長和掌櫃陸法蘭薪酬縮水3分1、哪董事加最多？

股市 19:02 2022/04/11

分享：

分享：

【打工皇帝】霍建寧去年長和總酬金增16%至1.92億　長和掌櫃陸法蘭薪酬縮水3分1、哪董事加最多？

上市公司陸續發布年報，一眾打工皇帝薪金也浮面。長和 （00001） 、長實 （01113） 同日公布2021年財報，長和聯席董事總經理總薪酬較2020年增16%至1.918億元，較「老闆」李澤鉅從長和股息前收取薪酬9838萬元，還要多。長和各主要高層薪酬在去年疫情延續期間都獲得加薪，但長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭總酬金按年少36%至6972萬元。

長和、長實各主要董事近兩年薪酬

董事 職位 2021年總薪酬* 2020年總薪酬*
李澤鉅 長和主席兼集團聯席董事總經理
長實主席兼董事總經理		 1.93億元（+9%） 1.77億元
霍建寧 長和聯席董事總經理 1.91億元（+16%） 1.66億元
陸法蘭 長和財務董事兼副董事總經理 6972萬元（-36%） 1.10億元
黎啟明 長和副董事總經理 6442萬元（+13%） 5689萬元
葉德銓 長和副董事總經理
長實副董事總經理		 5564萬元（+12%） 4965萬元
甘慶林 長和副董事總經理 5462萬元（+5%） 5209萬元
吳佳慶 長實執行董事 3688萬元（+8%） 3420萬元
趙國雄 長實執行董事 3528萬元（+8%） 3259萬元
鍾慎強 長實執行董事 3505萬元（+8%） 3236萬元
周偉淦 長實執行董事 3372萬元（+12%） 3022萬元
鮑綺雲 長實執行董事 3270萬元（+7%） 3056萬元
施熙德 長和執行董事、公司秘書 2158萬元（+11%） 1941萬元

*若董事於長和、長實都有收取薪酬，會相加計算。

霍建寧2021年基本薪津微增至1157萬元，但酌情花紅增加17%至1.79億元，令總薪酬增加，加幅也是眾長實長和董事最多。不過，與2019年總薪酬2.28億元相比，霍建寧在長和人工未重返疫情前。

陸法蘭方面，他2021年基本薪津同樣大致維持在874萬元，但酌情花紅縮水4成至5995萬元，令他總薪酬逆同袍減少。與2019年總薪酬7720萬元相比，陸法蘭去年薪酬較疫情前少12%，較霍建寧跌15%更見溫和。

長和其他董事方面，黎啟明、葉德銓薪酬都較2020年多逾10%，甘慶林則增5%，長實一眾董事則加8%至12%，加幅較不少打工仔都好。

【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code）

相關文章：

【騰訊700】騰訊神秘高層年薪至少15.99億港元　「打工皇帝」劉熾平去年人工大削24%

【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億

【李嘉誠增持】李嘉誠上周四再買30萬股長實、績後半個月已累斥1.2億元增持　長和上周啟動回購

【長和業績】長和去年多賺15%符預期、股價曾漲4%　末期息增9%至1.86元、周息率約4.8厘

港股 長實集團（01113） 長和（00001） 趙國雄 吳佳慶 陸法蘭 李澤鉅 甘慶林 霍建寧 花紅

上一篇文章

美國聯儲局加息4厘？教你睇一個指標預測加息步伐

下一篇文章

【港股夜期+北水】內地傳恢復批遊戲版號　夜期急升320點　北水淨吸不足1億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】內地傳恢復批遊戲版號　夜期急升320點　北水淨吸不足1億（不斷更新）
【港股夜期+北水】內地傳恢復批遊戲版號　夜期急升320點　北水淨吸不足1億（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶再搬710億元大貨來港　股價失守100元
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【零售綠債】保底息加至2.5厘、全期最低派息多150元　中銀：料70萬人申請
【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　同一上課日陽性個案5%或停課（第二版）
【復課安排】林鄭：學生每日要快速檢測、無打針不能參加非學術活動　同一上課日陽性個案5%或停課（第二版）
【新股IPO】知乎2390今日起招股　入場費約5232元、下周五正式上市
【新股IPO】知乎2390今日起招股　入場費約5232元、下周五正式上市
【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘
【綠色債券】陳茂波：零售綠債料月底前接受認購　最低年息率將由2厘上調到2.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款