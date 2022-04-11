【打工皇帝】霍建寧去年長和總酬金增16%至1.92億　長和掌櫃陸法蘭薪酬縮水3分1、哪董事加最多？

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美國聯儲局加息4厘？教你睇一個指標預測加息步伐
上市公司陸續發布年報，一眾打工皇帝薪金也浮面。長和 （00001） 、長實 （01113） 同日公布2021年財報，長和聯席董事總經理總薪酬較2020年增16%至1.918億元，較「老闆」李澤鉅從長和股息前收取薪酬9838萬元，還要多。長和各主要高層薪酬在去年疫情延續期間都獲得加薪，但長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭總酬金按年少36%至6972萬元。
|董事
|職位
|2021年總薪酬*
|2020年總薪酬*
|李澤鉅
|長和主席兼集團聯席董事總經理
長實主席兼董事總經理
|1.93億元（+9%）
|1.77億元
|霍建寧
|長和聯席董事總經理
|1.91億元（+16%）
|1.66億元
|陸法蘭
|長和財務董事兼副董事總經理
|6972萬元（-36%）
|1.10億元
|黎啟明
|長和副董事總經理
|6442萬元（+13%）
|5689萬元
|葉德銓
|長和副董事總經理
長實副董事總經理
|5564萬元（+12%）
|4965萬元
|甘慶林
|長和副董事總經理
|5462萬元（+5%）
|5209萬元
|吳佳慶
|長實執行董事
|3688萬元（+8%）
|3420萬元
|趙國雄
|長實執行董事
|3528萬元（+8%）
|3259萬元
|鍾慎強
|長實執行董事
|3505萬元（+8%）
|3236萬元
|周偉淦
|長實執行董事
|3372萬元（+12%）
|3022萬元
|鮑綺雲
|長實執行董事
|3270萬元（+7%）
|3056萬元
|施熙德
|長和執行董事、公司秘書
|2158萬元（+11%）
|1941萬元
*若董事於長和、長實都有收取薪酬，會相加計算。
霍建寧2021年基本薪津微增至1157萬元，但酌情花紅增加17%至1.79億元，令總薪酬增加，加幅也是眾長實長和董事最多。不過，與2019年總薪酬2.28億元相比，霍建寧在長和人工未重返疫情前。
陸法蘭方面，他2021年基本薪津同樣大致維持在874萬元，但酌情花紅縮水4成至5995萬元，令他總薪酬逆同袍減少。與2019年總薪酬7720萬元相比，陸法蘭去年薪酬較疫情前少12%，較霍建寧跌15%更見溫和。
長和其他董事方面，黎啟明、葉德銓薪酬都較2020年多逾10%，甘慶林則增5%，長實一眾董事則加8%至12%，加幅較不少打工仔都好。
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