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【英國王室】哈里或在回憶錄狙擊卡米拉 無法接受她成為王后

環球社會熱點 09:05 2022/04/12

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英國哈里王子和太太梅根已移居美國，據報他將今年出版回憶錄揭露王室生活。 英國傳媒引述王室作家報道，哈里將在回憶錄中批評父親查理斯及繼母卡米拉，因他無法接受卡米拉在日後成為王后。消息人士透露，哈里更會追擊哥哥威廉王子，但不會批評英女王。

英女王分享新冠確診感受 「非常疲倦」 【下一頁】

英國《太陽報》引述現年68歲的雜誌《名利場》（Vanity Fair）前編輯布朗（Tina Brown）報道，哈里（Prince Harry）無法接受卡米拉（Camilla Parker Bowles），不希望她在日後成為王后。哈里或會在回憶錄中，批評查理斯（Prince Charles）及卡米拉，甚至威廉（Prince William）。

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布朗是已故王妃戴安娜（Princess Diana）生前朋友，她透露，哈里認為英女王不可侵犯的，不會在回憶錄中對她作出批評。他和威廉太太凱特（Kate Middleton）關係良好，亦未必會在書中對她作出批評。布朗同時透露，威廉對梅根（Meghan Markle）關於凱特的批評感到厭惡，但凱特無法回應。

碧咸夫婦邀威廉凱特參加大仔婚禮 遭對方禮貌婉拒 【下一頁】

布朗形容哈里回憶錄內容指，或較他和梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）時透露，對王室更具破壞性。布朗直言，威廉哈里兄弟關係非常糟糕，威廉已經成長，已接受卡米拉對查理斯而言十分重要的現實，但哈里仍未理解。

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責任編輯：李俊儀

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