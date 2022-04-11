【Tesla】暗示特斯拉未來將涉足鋰礦開採業務 馬斯克痛批現有關鍵金屬成本太高

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日透過個人社交媒體帳號表示，特斯拉未來可能直接大規模地涉足鋰礦開採和精煉的業務，因為製造電池的關鍵金屬成本竟變得如此之高。

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World of Statistics最近分享每公噸鋰金屬近10年來的價格變化，其中可以看到 2022 年價格大幅暴漲遠遠超越歷年。根據Benchmark Mineral Intelligence 的數據顯示，鋰金屬的價格上漲幅度相較去年同期超過 480%。而馬斯克亦回覆了World of Statistics的數據，並指鋰金屬的價格已經達到「瘋狂」的水平，他指地球本身並不缺乏鋰元素，只是提取和精煉的速度很慢。

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鋰電池為電動車重要的動力來源，而鋰金屬是製造鋰電池必須的原料，馬斯克表示，除非鋰元素成本下降，否則特斯拉可能不得不大規模進入開採鋰礦和精煉的業務。事實上，有外媒透露特斯拉早於2020年已經獲得了位於美國內華達州開採鋰礦的權利。

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記者：鄭日棱