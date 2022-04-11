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【內地疫情】疫情物流困難　國務院：不得擅自關停高速公路及港口等　合條件貨車司機進出封城區域無須隔離

宏觀解讀 18:53 2022/04/11

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【內地疫情】疫情物流困難　國務院：不得擅自關停高速公路及港口等　合條件貨車司機進出封城區域無須隔離

內地新冠疫情重燃，網上流傳高德地圖截圖顯示，多個省市大量高速公路處於多點封閉狀態。國務院發出通知，各地區和有關部門不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和航空機場，關停後要積極採取措施盡快恢復。

國務院應對新型疫情聯防聯控機制發布《關於切實做好貨運物流保通保暢工作》的通知，國務院指出，因出現確診或密接人員等情況確需關停或停止的，應報經省級聯防聯控機制（領導小組、指揮部）批准後方可實施；關停航空機場涉及跨省航班或國際航班運行的，應按規定報國務院有關部門或國務院審批。要提前向社會公佈關停信息，關停後要積極採取措施盡快恢復。高速公路服務區關停期間，要繼續保留加油等基本公共服務功能。

上海道路被封致物資短缺　網傳京東CEO徐雷解話：「這不是一個企業可以做的了」，看【下一頁】

國務院：疫情嚴重區相鄰省份要給予支持 貨車司機原則上不需隔離

早前上海傳出因封區造成物流短缺，拖累「搶菜」問題未能解決。國務院文件稱，疫情嚴重地區要依托周邊物流園區、高速公路服務區等，加快設立啟用物資中轉調運站、接駁點或分撥場地，並及時向社會公告；對需跨省域設立的，相鄰省份要給予支持。

物資中轉站點原則上應設立在較低風險區域，實行閉環管理。對進出全域封閉城市內物資中轉站點的貨車司乘人員，實行通信行程卡「白名單」管理模式，返回後能嚴格落實健康監測和核酸檢測等疫情防控措施的，原則上不需隔離。

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