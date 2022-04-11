【AAPL】蘋果開始在印度生產iPhone 13

蘋果公司（美：AAPL）周一（11日）證實，已開始在印度生產iPhone 13。

據外電報道，iPhone 13由富士康在當地金奈附近的工廠組裝。蘋果一直在將部分 iPhone 生產從中國轉移到其他地區，包括全球第二大智能手機市場印度，並計劃在當地組裝iPad。

蘋果目前在印度生產一些最先進的iPhone機型，包括iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13。由富士康在當地工廠組裝，iPhone SE和iPhone 12則由緯創資通的工廠組裝。而目前印度廠房未有生產iPhone Pro系列

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責任編輯：黃苑筠