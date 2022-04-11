【二手樓價】最後機會！長沙灣四小龍特色戶1850萬沽　四房大單位平市價5%成交

疫情回穩，各區交投也見上升，業主心態漸強硬，市場預期樓價即將回升，若要趁樓價低位入市，便要把握最後機會，大型屋苑單位則更難求。香港置業文啟光表示，長沙灣四小龍交通方便，配套齊全，吸引不少買家進駐。

宇晴軒最新一個罕有特色戶買賣成交，區內客以約1,850萬元入市相鄰單位，實用呎價約17,287元，較市價低5%。成交單位為宇晴軒高層C及D室相鄰特色單位，其中C室實用面積485平方呎，D室實用面積463平方呎，合共948平方呎，現為4房間隔，景觀開揚。代理指，由於屬罕有優質放盤，加上項目位置方便，吸引用家承接，成交價1,850萬元，折合實用呎價約17,287元。

據了解，單位原業主分別於2004年5月以329.9萬元及314.9萬元購入C及D室，是次轉手帳面大幅獲利1,205.2萬元。資料顯示，宇晴軒位於長沙灣深盛路9號，與泓景臺、碧海藍天和昇悅居合稱「西九四小龍」，鄰近荔枝角及南昌港鐵及西九龍快速公路，交通方便，社區規劃完善。

【有相睇】MONTEREY連平台特色單位 二手呎價、成交價齊破頂 業主帳面仍蝕34.7萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映︰【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機