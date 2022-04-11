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【東亞23】東亞銀行完成回購Elliott持股　將儘快悉數註銷

股市 18:19 2022/04/11

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【東亞23】東亞銀行完成回購Elliott持股　將儘快悉數註銷

對沖基金Elliott自2015年起與東亞銀行 （00023） 的恩怨終告落幕，東亞銀行表示，Elliott在3月28日股東特別大會結束後與該行簽立回購契約。

東亞銀行指出，由於回購契約中所載明的全部條件已獲達成，回購Elliott持股的行動已於周一（11日）完成，東亞銀行將於可行情況下儘快註銷回購股份。

東亞確認擬斥資29億回購Elliott持股　每股以11.78元上限作價、折讓兩成，看【下一亞】

對沖基金Elliott以狙擊上市公司聞名，2014年入股東亞銀行後，多次向管理層施壓，要求釋放公司價值，東亞終在2020年啟動出售人壽業務。

今年1月底，東亞銀行宣布與Elliott簽訂股份回購協議，東亞在場外以每股回購價最低11.19元至最高11.78元，回購Elliott所持的2.47億股份。

若東亞註銷回購股份 三井住友銀行持股增至21.37%

若東亞將回購股份註銷後，三井住友銀行持股量會由19.57%增至21.37%；凱克薩銀行（Criteria Caixa ）持股量由17.33%增至18.91%；國浩 （00053） 持股量由14.84%增至16.21%。

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【東亞23】東亞銀行股東特別大會通過回購股東Elliott持股　聯席CEO李民橋及李民斌：回購將為股東帶來實質益處

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港股 基金 東亞銀行（00023） 國浩集團（00053） 對沖基金

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