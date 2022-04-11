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英研究：打3針疫苗縮短Omicron症狀持續期 短感冒一半

環球社會熱點 18:15 2022/04/11

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英國一項研究指，民眾如接種3針新冠疫苗有效縮短感染Omicron變種後症狀持續時間，平均持續時間更僅為感染普通感冒症狀持續的一半時間。研究結果表明新冠病毒的毒性正逐漸降低，而且加強劑更能大幅縮短症狀持續期。

美國政界晚宴群組增至67人確診 福西撐拜登健康 【下一頁】

英國倫敦國王學院（King's College London）研究Omicron變種在英國肆虐期間，6.2萬名已接種新冠疫苗人士的數據，試圖分析民眾接種疫苗劑數與其康復時間的分別。

研究發現已接種3針疫苗人士染疫後症狀平均持續4.4日，與感染普通感冒者症狀平均持續7至10日相比，持續時間僅為後者的一半。而接種2針人士症狀平均持續8.3日。

在感染Delta變種的群體當中，已接種3針者的症狀平均持續7.7日，而僅接種2針者的症狀平均持續9.6日。

在接種3針群體當中，感染Omicron者症狀持續時間較感染Delta者平均短3.3日。

【英國王室】英女王分享新冠確診感受「非常疲倦」 【下一頁】

澳洲迪肯大學 (Deakin University) 流行病學系主任本內特（Catherine Bennett）表示，即使接種疫苗未必足以完全阻止感染，但人們每次打針都能提高免疫力，也能更快克服症狀。

她更指研究表明接種加強劑後，人們可降低感染新冠肺炎的風險約一半。她認同接種疫苗可縮短感染後症狀持續的時間，但指症狀持續時間因人而異，同時也取決於人體免疫系統強度及接種第3針時間等因素。

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責任編輯：鄭錦玲

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