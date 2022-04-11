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【數字資產】OneDegree與慕尼黑再保簽訂3年戰略合作夥伴關係　推數字資產保險產品「OneInfinity」

Hot Talk 18:06 2022/04/11

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【數字資產】OneDegree與慕尼黑再保簽訂3年戰略合作夥伴關係　推數字資產保險產品「OneInfinity」

OneDegree宣布，與慕尼黑再保險公司簽訂為期3年的戰略合作夥伴關係，並推出數字資產保險產品「OneInfinity」，專為數字資產交易平台、託管公司、資產管理公司和技術供應商設計的保險及技術產品。雙方亦承諾以OneDegree專有的CeFi和DeFi事件數據庫為基礎建立相關風險模型，以支持未來的產品創新。

OneDegree為亞洲首家得到再保險公司支持，提供數字資產保險的持牌保險公司。該行與慕尼黑再保簽訂3年戰略合作夥伴協議，慕再將為OneDegree提供承保能力，並為核保提供技術支持。

結合OneDegree的保險服務與Cymetrics的資訊安全服務

OneInfinity將結合OneDegree的保險服務與Cymetrics的資訊安全服務。Cymetrics為OneDegree同集團下的子公司產品，協助企業從駭客和內部人員的角度檢查網絡、區塊鏈和數字資產風險。

OneDegree擬推NFT保險【下一頁】

隨著市場快速及大規模運用數字資產，截至2021年底，全球數字資產市值飈升至3萬億美元，創下歷史新高。為了確保整個社群的永續發展，Web3 創立者、營運商、參與者和政策制定者一致認爲，透過建立和採用風險管理的最佳實務，來構建一個合規且安全的 Web3 生態系統是至關重要的戰略。

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，數字資產保險將成為服務Web3社區的黃金準則，接受監管的保險服務會創造強有力的品牌效應，提升受保公司的可信度。

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