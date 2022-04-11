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【新昌集團】前老牌承建商新昌集團遭譴責　聯交所批前執董周煒損害投資者權益

股市 18:02 2022/04/11

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前老牌承建商新昌集團遭譴責，聯交所批前執董周煒損害投資者權益。圖為公司清盤鬧出停工風波的M＋項目。

已清盤老牌承建商新昌集團（除牌前編號：00404）遭港交所 （00388） 旗下聯交所譴責。聯交所同時聲明，新昌集團前執董周煒損害投資者，並批評6名新昌集團前執董或非執董，包括2011年入主新昌集團、新增物業發展業務的非執行董事及非執行主席林卓延，指令有關董事接受培訓。

聯交所指出，周煒所涉的「損害投資者權益聲明」，代表若周煒仍留任該公司董事會的董事及該公司仍繼續上市，他的留任會損害投資者的權益。

聯交所表示，新昌集團在2016年8月至12月期間，向兩家與周煒有關的公司訂立協議，支付3.765億元人民幣，其後協議終止，但已付的金額因此被視為貸款，直至新昌集團除牌前最後一份財報，周煒依然未還清。

而且，聯交所指，有關交易為須予披露的關連交易，但新昌集團並未遵守《上市規則》的規定，周煒也未採取任何行動處理其利益衝突。

新昌2017年遭核數師「不表意見」　2019年除牌

該筆貸款於2017年成為新昌集團時任核數師羅兵咸永道發報「不發表意見」審計報告其一原因。當時羅兵咸永道認為，新昌集團陷財務危機，手頭只有4.11億元現金，即有63億元即時償還借款，質疑公司能否持續經營（going concern）。

新昌集團2017年停牌，2019年除牌，2020年1月宣布清盤，期間爆出西九文化區M＋停工風波。

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