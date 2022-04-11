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【二手樓價】疫後交投急升　怕遲買更貴　睇樓第二日即拍板入市　910萬買映灣園三房

股樓投資 17:59 2022/04/11

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疫情減退，大批購買力回流市場，有買家睇樓翌日即當機立斷入市，以免錯過時機，遲買更貴。

中原地產黃宏超表示，映灣園10座低層G室成交，實用面積756平方呎，屬三房套房間隔，享內園及海景。單位叫價960萬元，最終減價50萬元，以910萬元沽出，折合實用呎價12,037元。據指，買家為上車客，眼見最近成交明顯加快，怕遲買會貴，睇樓翌日火速拍板購入上址。

資料顯示，原業主於2011年8月以488萬元買入單位，持貨10年多沽出，帳面獲利422萬元，單位升值86%。代理補充，近日成交量急增，映灣園過去2日共錄得4宗成交，本月累計已錄7宗成交，相比上月同期多出75%。

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撰文 : 謝昕蕎

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