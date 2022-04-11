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【機迷熱話】Xbox向用戶隨機派發禮品卡　可於商店內自由消費

科技 18:30 2022/04/11

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隨著Xbox春季促銷活動展開，有玩家日前表示，在電子郵箱收到官方Xbox的訊息，發現Xbox正隨機向英、美等地Xbox用戶贈送免費禮品卡。（Xbox官網圖）

為提升用戶購買意欲，微軟（Microsoft）旗下遊戲平台Xbox每年都會進行春季促銷活動慶祝，今年也不例外。隨著Xbox春季促銷活動展開，有玩家日前表示，在電子郵箱收到官方Xbox的訊息，發現Xbox正隨機向英、美等地Xbox用戶贈送免費禮品卡。

【黑客攻擊】太空狼人殺遊戲Among Us　完成緊急維修

【遊戲熱話】日本最新遊戲銷售榜揭曉　任天堂5年前舊作登上第二位

有Xbox用戶在Twitter上分享，他們在檢查郵箱時發現，收到來自Xbox價值5美元（約39港元）的禮品卡，目前尚未清楚禮品卡派發數量及目標對象，但收到的用戶可以選擇在Xbox或微軟商店使用優惠折扣，包括：遊戲、DLC、電影或應用程式，而禮品卡的到期日為7月16日。不過，香港Xbox玩家則暫時並未包含在內。

事實上，這並非Xbox首次進行贈送活動，Xbox在去年的聖誕節中，也曾隨機向Xbox及微軟商店的用戶派發100美元（約783港元）的禮品卡。

【機迷福音】微軟擬推出Xbox Game Pass家庭計劃　反擊Sony PS Plus升級

責任編輯：黃顯晴

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