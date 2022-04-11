▲ 【前財爺】「SLASH族」曾俊華獲委任智能投資平台初創StashAway顧問 對方新客將獲贈Choi Yeah NFT

前任財爺曾俊華又有新搞作，智能投資平台StashAway宣布，曾俊華已加入StashAway 顧問委員會，StashAway稱，曾俊華加入問委員會後會致力向大眾提供可靠的投資指導及理財教育。

StashAway又稱，為慶祝曾俊華加入 StashAway 顧問委員會，StashAway 新客戶如首筆入金最少達 5萬元，將可獲贈曾俊華「Choi Yeah｣ NFT 作收藏之用，「Choi Yeah｣收藏者可在往後一年獲得由曾俊華親自送出的小心意，相關「Choi Yeah｣的轉售版稅將用於支持本地科技初創公司。

StashAway ：曾俊華加入顧問委員會 有助公司為大眾提供更好服務

StashAway 香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩 Stephanie Leung 稱，曾俊華清楚瞭解大眾的理財需要，小至日常財務憂慮，大至退休投資等事項，相信曾俊華加入其顧問委員會後，公司將可為大眾提供更好的服務。

曾俊華在Facebook 發文透露，記得自己第一次見StashAway香港團隊時，曾經擔心會格格不入，「他們比起我合作過的初創團隊更年輕，令我回想起當年參選特首時『小朋友房』內的宣傳團隊」。曾俊華大讚對方充滿活力和幹勁，還教曉他很多Web3和韓流的發展。

曾俊華：對方教曉我很多Web3韓流發展 Choi Yeah NFT 7.12發行

曾俊華又稱，Choi Yeah NFT將於7月12日在choiyeah.io免費發行，自己不會收取一分一毫，6個月禁售期後所有交易的10%，將會全數用以支持初創社群，而身為StashAway的顧問，會優先送出部分Choi Yeah NFT予StashAway的客戶，先到先得。

曾俊華自2017年離開政府後，創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練，近年加入虛擬保險初創Bowtie 擔任資深顧問。

【開市追揸沽】基建股強勢捲土重來？恒指何時企穩兩萬二（附time code）

相關文章：

【NFT】曾俊華更換頭像重新為特首選舉舖路？ 非也！實推3000個NFT送贈港人

【虛擬保險】保泰人壽：去年總保額增長10倍 曾俊華﹕企業要「要多一點站在香港人角度去想」