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【俄烏戰爭】愛立信無限期暫停俄羅斯業務　當地員工將獲有薪假期

科技 17:51 2022/04/11

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瑞典通訊巨頭愛立信（Ericsson）今（11日）宣布，將無限期暫停與俄羅斯客戶的業務。（法新社資料圖片）

俄羅斯攻打烏克蘭以來，多間企業相繼制裁俄羅斯。瑞典通訊巨頭愛立信（Ericsson）今（11日）宣布，將無限期暫停與俄羅斯客戶的業務。

【機迷熱話】成最賣座遊戲改編電影　《超音鼠大電影2》美國首映票房達5.5億

愛立信今在官網上稱，鑑於最近發生的事件以及歐盟實施的制裁，公司生意受到影響，因此將無限期暫停與俄羅斯客戶的業務。 愛立信亦正在與客戶和合作夥伴就無限期暫停受影響的業務進行交涉。愛立信表示，首要任務是關注該企俄羅斯員工的安全和福祉，因此他們將獲得有薪假期。

【自動駕駛】通用Cruise自動駕駛車輛　被警車攔截後嘗試逃逸？

愛立信表示，就上述事件引致的資產虧損及相關費用，將於2022年第一季度撥備9億瑞典克朗（約7.4億港元），此金額並未有包括人手冗餘的成本。此筆撥備將紀錄在其他營運費用中，其中約3分之1將影響該企的現金流。事實上，愛立信於2月下旬已暫停了向俄羅斯客戶供貨。

【人工智能】亞太區AI投資支出　 2025年將達到2,500億港元

責任編輯：吳嘉雯

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