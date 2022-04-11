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【烏克蘭戰爭】烏稱俄軍偷或致命放射性物質 部分士兵恐活不過一年

環球社會熱點 18:05 2022/04/11

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俄羅斯入侵烏克蘭後，一度佔領切爾諾貝爾核電廠。烏克蘭近期成功收復切爾諾貝爾。政府核能監管機構表示，俄羅斯軍隊從切爾諾貝爾偷走133種共放射性物質。烏克蘭當局表示，俄軍曾挖掘被輻射污染的裸土，空氣中亦充滿輻射，警告參與挖掘行動的俄羅斯士兵，或只剩下最多1年性命。烏克蘭官員坦言，俄羅斯士兵的無知程度令人震驚。

北韓轟拜登糊塗老頭 俄烏衝突是西方政治陰謀 【下一頁】

俄軍在2月24日入侵首日已取得切爾諾貝爾（Chernobyl）控制權，並佔領該地區逾1個月，直至3月31日撤出。烏克蘭國家禁區管理機構（State Agency for Managing the Exclusion Zone）在社交平台Facebook表示，俄軍掠奪兩個實驗室的物資。

據報俄軍曾進入生態中心研究基地的一個儲存區，並偷走133種高放射物質。機構警告，若處理不當，即使只是該批物質的一小部分，亦足以致命。切爾諾貝爾輻射檢測數據自動傳送已被停止，烏克蘭官員周日（10日）亦向國際原子能機構（IAEA）表示，當地核輻射檢查實驗室被摧毀，儀器亦損壞或被盜。

烏外長稱烏軍世界第二強 僅次美軍 【下一頁】

烏克蘭能源部長German Gulashchenko上周五（8日）到訪禁區，其後表示俄軍曾挖掘被輻射污染的裸土（bare soil），將具輻射性沙放入袋子中進行加固，空氣中的灰塵亦有輻射。他警告參與行動俄軍，經過長達1個月暴露在輻射中，最多只剩下1年的性命，將慢慢死於相關疾病。

Gulashchenko表示，預料俄軍裝備亦已受到污染，每個俄軍都帶著一部分輻射返國。他坦言，對俄軍的無知程度感到震驚。IAEA曾表示，雖然俄軍3月底已撤出切爾諾貝爾，但周圍局勢依然非常不穩定。自俄軍佔設施後，烏克蘭僅能兩度輪換核電廠內的工作人員，而僱員現時亦只能通過水路抵達工廠。

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責任編輯：李俊儀

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