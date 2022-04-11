【烏克蘭】澤連斯基平民T裇走天涯　原來只值50元、ebay亦有售

▲ 自俄烏戰爭爆發以來，ebay在美國支持烏克蘭的商品銷量亦急增105倍。（法新社圖片）

俄烏戰爭持續，烏克蘭總統澤連斯基繼續留守當地。近日英國首相約翰遜更赴烏克蘭與澤連斯基會面，而澤連斯基的平民衣著則引起關注。

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澤連斯基在各場合現身時，不論是向人民作呼籲，或是向其他國家演說，皆身穿一件軍綠色的T裇。綜合外電報道，獨立記者Glenn Kates整理其衣著，發現澤連斯基的服裝主要是一件價值386格里夫納（約102港元）的外套、200格里夫納（約53港元）的T裇、1,010格里夫納（約269港元）的長褲；最貴的已經是1,959格里夫納（約522港元）的波鞋。

▲ 英國首相約翰遜突然到訪基輔與澤連斯基會面，澤連斯基同樣身穿平民打扮。（法新社圖片）

換言之，澤連斯基全身打扮也不過950港元。與俄羅斯總統普京單是內搭冷衫已要3,000美元 （約23,516港元）相距甚遠。

烏克蘭主題商品銷量爆增

澤連斯基標誌性的軍綠色T裇，在ebay等網購平台亦有售，並印上烏克蘭烏克蘭武裝部隊軍徽之一的圖案，售價由100多元至200元不等。

▲ 澤連斯基以視像形式演說時，亦是身穿標誌性的軍綠色T裇。（法新社圖片）

除了澤連斯基的T裇成為熱門搜尋外，據外電報道，ebay亦指，自俄烏戰爭爆發以來，在美國支持烏克蘭的商品銷量亦急增105倍。其中，ebay在戰爭期間售出超過2萬張烏克蘭國旗，較俄羅斯入侵烏克蘭的3個月前，急增178倍。

其他烏克蘭主題商品例如T裇、貼紙，銷量亦有6,456%的增長。俄羅斯入侵烏克蘭的3個月前，ebay平台上只售出199件相關產品；現則售出12,849件產品。

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責任編輯：葉泳珊